В Башкирии в этом году закупят еще 58 школьных автобусов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дополнительный транспорт приобретут на федеральные средства.

Фото: Константин Климов

В этом году школам республики выделено 76 новых автобусов за счет республиканского бюджета. Об этом заявил сегодня замминистра образования республики Филюз Миназов в ходе горячей линии с жителями республики в приемной Президента РФ.

- До конца года планируется закупить еще 58 автобусов, - сообщил он «Медиакорсети». - Это будет сделано за счет федеральных средств.