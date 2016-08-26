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26 августа, пятница
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В Башкирии в этом году закупят еще 58 школьных автобусов// 26.08.2016
Дополнительный транспорт приобретут на федеральные средства.
Фото: Константин Климов
В этом году школам республики выделено 76 новых автобусов за счет республиканского бюджета. Об этом заявил сегодня замминистра образования республики Филюз Миназов в ходе горячей линии с жителями республики в приемной Президента РФ.
- До конца года планируется закупить еще 58 автобусов, - сообщил он «Медиакорсети». - Это будет сделано за счет федеральных средств.
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