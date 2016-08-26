Аномальная жара в Башкирии: в августе побит восьмой температурный максимум

Ольга КОРЗИК

Прежний рекорд был установлен в 1940 году.

Фото: firestock.ru

В августе этого года, по данным Башгидомета, в Башкирии восемь раз был побит абсолютный максимум температуры воздуха.

Так 25 августа на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до +33,6 °С. Прежний рекорд на эту дату был установлен в 1940 году с показателем +32,3°С.