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Аномальная жара в Башкирии: в августе побит восьмой температурный максимум// 26.08.2016
Прежний рекорд был установлен в 1940 году.
Фото: firestock.ru
В августе этого года, по данным Башгидомета, в Башкирии восемь раз был побит абсолютный максимум температуры воздуха.
Так 25 августа на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до +33,6 °С. Прежний рекорд на эту дату был установлен в 1940 году с показателем +32,3°С.
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