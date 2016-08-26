Замминистра образования: Школьное питание в Уфе будет по нормам Санпина

Наталья КУЗНЕЦОВА

Филюз Миназов провел горячую линию в Уфе.

Фото: Наталья Кузнецова

Замминистра образования Башкирии Филюз Миназов прокомментировал ситуацию с изменением системы питания в школах Уфы. «Медиакорсеть» сообщала, что в ближайшем будущем все столовые перейдут на полуфабрикаты. Это вызвало волну недовольства среди родителей учеников.

Филюз Миназов считает, что так произошло потому, что люди получили неполную информацию.

- Я думаю, что тут все дело в неправильной ассоциации, - пояснил он «Медиакорсети». - Само слово «полуфабрикаты» у родителей ассоциируется с тем, что продается в магазинах. Но я больше чем уверен, что муниципальные школы не этим будут кормить детей. Ни одна школа не допустит питание не по нормам Санпина. По этому вопросу мы обратимся в администрацию Уфы, думаю, что просто нужно предоставить родителям более полную информацию.