|
26 августа, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения// 26.08.2016
26 августа нашей землячке исполнилось сорок лет.
Фото: Instagram
Сегодня певице и музыканту Земфире Рамазановой исполнилось 40 лет. С днем рождения поздравила ее подруга, российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный kауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», Рената Литвинова.
Актриса выложила в своем Инстаграме фото с портретом певицы, который написала в честь нее. И сопроводила ее незамысловатым текстом: "Земфира! С Днём Рождения!!!!!!!!!!! Zemfira! Happy Birthday!!!!"
Пост Ренаты Литвиновой на 12.00 уфимского времени уже собрал более 10 тысяч"лайков" и около 200 комментариев.
- С днем рождения, Земфира! Ты наше СОЛНЦЕ! Свети!!!!! - написала одна из фанаток Земфиры.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
26.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию
26.08.2016 // СПОРТ
Главный тренер ФК «Уфа»: Команда едет в Самару с хорошим настроем
26.08.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе
26.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии попросили снять с выборов лидера "Гражданской платформы"
26.08.2016 // ХРОНОГРАФ
Чем обернулась аномальная жара для Башкирии
26.08.2016 // СЕГО ДНЯ
Замминистра образования: Школьное питание в Уфе будет по нормам Санпина
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте