26 августа, пятница
СЕГО ДНЯ

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Злата ЗУКОВИЧ // 26.08.2016
26 августа нашей землячке исполнилось сорок лет.

Фото: Instagram

Сегодня певице и музыканту Земфире Рамазановой исполнилось 40 лет. С днем рождения поздравила ее подруга, российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный kауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», Рената Литвинова.

Актриса выложила в своем Инстаграме фото с портретом певицы, который написала в честь нее. И сопроводила ее незамысловатым текстом: "Земфира! С Днём Рождения!!!!!!!!!!! Zemfira! Happy Birthday!!!!" 

Пост Ренаты Литвиновой на 12.00 уфимского времени уже собрал более  10 тысяч"лайков" и около 200 комментариев.

- С днем рождения, Земфира! Ты наше СОЛНЦЕ! Свети!!!!! - написала одна из фанаток Земфиры.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

26.08.2016
В Уфе парковка разделила соседей на чиновников и безлошадных
Одни соседи обвиняют других в том, что они используют свое положение, чтобы вместо детской площадки построить для себя парковку.

26.08.2016
Аномальная жара в Башкирии: за месяц больше сотни тепловых и солнечных ударов
Количество инфарктов и инсультов не увеличилось.

26.08.2016
В Башкирии в этом году закупят еще 58 школьных автобусов
Дополнительный транспорт приобретут на федеральные средства.

26.08.2016
Вторую смену в школах Башкирии планируется полностью ликвидировать к 2025 году
К этому времени нужно будет создать более 70 тысяч школьных мест.

26.08.2016
Замминистра образования: Школьное питание в Уфе будет по нормам Санпина
Филюз Миназов провел горячую линию в Уфе.

25.08.2016
Ирек Ялалов: Уфа испытывает жуткий дефицит инженерных кадров
Глава администрации Уфы считает, что школы должны менять подходы к обучению.

25.08.2016
В Уфе чиновники пока не могут отменить вторую смену в школах
Они объясняют это растущим числом учеников.

25.08.2016
Ирек Ялалов: При строительстве школ в Уфе надо смотреть на Восток
Глава администрации города считает, что нужно менять подходы при возведении новых учебных учреждений.

24.08.2016
Рустэм Хамитов: В Уфе надо построить еще три моста
Сегодня в Уфе прошло расширенное заседание правительства Башкирии.

24.08.2016
В Иркутске заживо сгорели четыре жителя Башкирии: новые подробности
Пожар, произошедший в Иркутской области, унёс жизни четырёх жителей Мишкинского района Башкирии.

24.08.2016
В Башкирии установлена величина прожиточного минимума
Средняя величина за месяц второго квартала - 8839 рублей.

23.08.2016
Стало известно, кто погиб в аварии на трассе М7 с пятью жертвами
Один из погибших - 19 летний парень из Белорецка.

23.08.2016
Главред «Вестника образования»: школьная программа чрезмерно усложнена
Заслуженный учитель России Юрий Глазков в Уфе заявил, что подход к обучению необходимо корректировать.

23.08.2016
В Уфе в этом году в первый класс пойдут 12 тысяч первоклассников
В городских школах завершается подготовка к учебному году.

23.08.2016
В Уфе школьников переведут на полуфабрикаты
В этом году на такую систему уже перешли 30 столовых.

22.08.2016
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства полицейского
Главными фигурантами дела могут стать непосредственный руководитель полицейского и главный следователь МВД в Уфе

22.08.2016
Стало известно, почему задержали авиарейс из Уфы в Тунис
Приволжская транспортная прокуратура проверит этот инцидент.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"