Дольщик ЖК "Юл-Ай" вышел на одиночный пикет к Белому дому в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он держал плакат с напоминаем о том, что до голодовки в Москве осталось 10 дней.

Один из дольщиков ЖК "Юл-Ай" сегодня вышел с одиночным пикетом к администрации главы региона в Уфе. Он держал плакат с надписью "До голодовки в Москве осталось 10 дней".

- Мы не отказались от своих планов, потому что администрация города отказывается решать нашу проблему, - пояснил он Медиакорсети.

Напомним, позавчера прошла встреча дольщиков с чиновниками. Найти решение проблемы так и не удалось.