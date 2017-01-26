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Дольщик ЖК "Юл-Ай" вышел на одиночный пикет к Белому дому в Уфе// 26.01.2017
Он держал плакат с напоминаем о том, что до голодовки в Москве осталось 10 дней.
Один из дольщиков ЖК "Юл-Ай" сегодня вышел с одиночным пикетом к администрации главы региона в Уфе. Он держал плакат с надписью "До голодовки в Москве осталось 10 дней".
- Мы не отказались от своих планов, потому что администрация города отказывается решать нашу проблему, - пояснил он Медиакорсети.
Напомним, позавчера прошла встреча дольщиков с чиновниками. Найти решение проблемы так и не удалось.
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