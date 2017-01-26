Сегодня в Уфе под лед провалилась девушка

Ольга КОРЗИК

Девушку успели спасти.

Сегодня, 26 января, в Уфе под лед провалилась женщина, сообщает «Служба спасения 112».

Утром в службу спасения позвонила уфимка и рассказала о том, что в районе Князевской переправы на берегу реки Уфа находится женщина и зовет на помощь. Приехавшие на место спасатели обнаружили девушку с сильным переохлаждением и обморожением конечностей. Предположительно, девушка хотела перейти реку, но провалилась под лед. Так как у нее не было с собой телефона, она начала кричать и звать на помощь.

Спасатели вытащили ее из реки и передали «скорой», которая отвезла девушку в одну из городских больниц.