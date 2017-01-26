В Башкирии поменяли правила эвакуации автомобилей на штрафстоянки

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутаты Госсобрания РБ приняли поправки в соответствующий закон.

Фото: Кристина Дейнеко

Теперь эвакуаторы должны незамедлительно вернуть автомобиль после устранения причины задержания. Ранее в республике действовало правило, по которым автовладелец мог вернуть задержанный автомобиль только после оплаты расходов по эвакуации и хранению его авто на специализированной стоянке.

Между тем обязанность по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается на нарушителя ПДД в постановлении о привлечении его к административной ответственности.

При этом водитель сможет оплатить услуги эвакуатора в течение 60 дней. И то если согласен с вынесенным в отношении него постановлением, иначе он вправе обжаловать его.

Кстати в ближайшее время в Башкирии могут появиться и новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей.