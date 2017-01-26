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В Башкирии поменяли правила эвакуации автомобилей на штрафстоянки// 26.01.2017
Депутаты Госсобрания РБ приняли поправки в соответствующий закон.
Фото: Кристина Дейнеко
Теперь эвакуаторы должны незамедлительно вернуть автомобиль после устранения причины задержания. Ранее в республике действовало правило, по которым автовладелец мог вернуть задержанный автомобиль только после оплаты расходов по эвакуации и хранению его авто на специализированной стоянке.
Между тем обязанность по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается на нарушителя ПДД в постановлении о привлечении его к административной ответственности.
При этом водитель сможет оплатить услуги эвакуатора в течение 60 дней. И то если согласен с вынесенным в отношении него постановлением, иначе он вправе обжаловать его.
Кстати в ближайшее время в Башкирии могут появиться и новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей.
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