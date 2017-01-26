В Уфе следователи проверят причины гибели 3-летнего ребенка в больнице

Злата ЗУКОВИЧ

Врачи поставили мальчику диагноз и отправили в другую больницу.

Фото: Кристина Дейнеко

В пресс-службе следственного комитета республики сообщили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти трехлетнего малыша в больнице №17 с диагнозом «вывих тазобедренного сустава». Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, 20 января, ребенок повредил ногу во время игры, после чего из больницы Кармаскалов его направили в ГДКБ №17, где у него остановилось сердце.