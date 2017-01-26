|
27 января, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Парламент Башкирии обратит внимание на ситуацию в поликлиниках и не только// 26.01.2017
Сегодня башкирскому парламенту поставили задачи на эту весну.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня в Уфе проходит первое в этом году пленарное заседание Госсобрания Башкирии, которое открыло весеннюю сессию.
Спикер парламента Константин Толкачев выступил перед депутатским корпусом с информацией о планах на весеннюю сессию.
– Нам предстоит рассмотреть 57 законопроектов. Среди них законодательные акты о внесении изменений в законы о Главе Башкирии, об Общественной палате, о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, физической культуре и спорте, ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил и ряд других. Кроме того, предполагается рассмотрение законопроектов о внесении изменений в кодексы об административных правонарушениях, о выборах, о безопасности дорожного движения.
В феврале в рамках правительственного часа депутаты заслушают отчет министра внутренних дел по Башкирии, в марте – отчет о результатах деятельности правительства за 2016 год.
С докладами о результатах деятельности перед депутатами выступят уполномоченные по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка, будет заслушан отчет о работе Контрольно-счетной палаты.
Отмечено, что на весеннюю сессию намечено проведение пяти круглых столов. Они в частности затронут вопросы разработки механизмов развития государственно-частного партнерства в целях привлечения источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений, состояния и перспектив развития рынка IT в республике, оказания первичной медико-санитарной помощи.
В апреле запланированы парламентские слушания по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, а в мае –по проблемам отходов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Преподаватель из Уфы предложила Путину поставить памятник учителю
27.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада
27.01.2017 // ПЕРСОНА
Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается
26.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе
26.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа увидела фантастический блокбастер о любви
26.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии половина людей с больными почками боятся остаться без лекарств
26.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам
26.01.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Успех, броня и медные трубы
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте