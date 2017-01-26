Парламент Башкирии обратит внимание на ситуацию в поликлиниках и не только

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Сегодня башкирскому парламенту поставили задачи на эту весну.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня в Уфе проходит первое в этом году пленарное заседание Госсобрания Башкирии, которое открыло весеннюю сессию.

Спикер парламента Константин Толкачев выступил перед депутатским корпусом с информацией о планах на весеннюю сессию.

– Нам предстоит рассмотреть 57 законопроектов. Среди них законодательные акты о внесении изменений в законы о Главе Башкирии, об Общественной палате, о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, физической культуре и спорте, ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил и ряд других. Кроме того, предполагается рассмотрение законопроектов о внесении изменений в кодексы об административных правонарушениях, о выборах, о безопасности дорожного движения.

В феврале в рамках правительственного часа депутаты заслушают отчет министра внутренних дел по Башкирии, в марте – отчет о результатах деятельности правительства за 2016 год.

С докладами о результатах деятельности перед депутатами выступят уполномоченные по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка, будет заслушан отчет о работе Контрольно-счетной палаты.

Отмечено, что на весеннюю сессию намечено проведение пяти круглых столов. Они в частности затронут вопросы разработки механизмов развития государственно-частного партнерства в целях привлечения источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений, состояния и перспектив развития рынка IT в республике, оказания первичной медико-санитарной помощи.

В апреле запланированы парламентские слушания по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, а в мае –по проблемам отходов.