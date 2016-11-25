В Уфе полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем

Злата ЗУКОВИЧ

Пассажиры в автомобиле также были пьяны.

Сегодня, 25 ноября, около дома №116 на Коммунистической инспекторы заметили «ВАЗ-2114», водитель которого выключил фары и начал движение задним ходом, увидев патруль. Полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился. Экипаж ГИБДД, включив «мигалки» и специальный звуковой сигнал, устроил погоню.

«ВАЗ-2114» нагнали только на остановке «Школьная». За рулем находился пьяный 28-летний мужчина. В салоне были нетрезвые пассажиры.

– В отношении водителя составили административный материал по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.