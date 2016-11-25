Прогрессоры 24: Готовой формулы нет

Проект "ПРОГРЕССОРЫ-24"

Мы продолжаем рассказывать о героях нашего времени.

По профессии Алия Миннигалимова - экономист и волонтер объединения "Доброе сердце". Она учится в аспирантуре и преподает, ее день начинается со встречи со студентами.

В начале каждой пары несколько студентов выступают с коротким докладом о новостях в сфере экономики.

— Это позволяет им помимо изучения теоретического материала, быть в курсе актуальных событий, будь то изменения в законодательстве или экономике страны, - говорит преподаватель.

Сегодня студенты знакомятся с методами расчета оптимального объема запаса при различных условиях.

— Алия Рафисовна, а у нас нет формулы для вычисления годового темпа производства предприятия, - звучит вопрос студента.

— Это было бы слишком просто, если бы была готовая формула, — отвечает преподаватель. — Для нахождения этого показателя вам следует самим догадаться и попробовать вывести формулу для расчёта.

Особо смышлёные студенты быстро справляются с заданием и получают свои заслуженные баллы.

Автор: Лилия Муратова