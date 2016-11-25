Проект "ПРОГРЕССОРЫ-24"

Татуировщица Женя возвращает жертвам насилия контроль над телом

Уфимский тату-мастер Женя Захар делает бесплатные татуировки на шрамах женщин, пострадавших от насилия.

— Сейчас мы тебе такую красоту сделаем, будешь у нас самой стильной летом. Только чуточку придется потерпеть.

К ней пришла Алина. Красивая девушка, ей исполосовал живот парень, который пытался ее изнасиловать. После этого Алина перестала ходить в бассейн и на пляж, не знакомится с парнями.

Женя Захар профессионально занимается татуировками 11 лет. Свою профессию она решила превратить в благотворительность.

— Я выложила пост в соцсети, про бразильянку Флавию Карбальо. Она делает бесплатные татуировки пострадавшим от семейного насилия. Я написала, что хочу устроить нечто подобное в Уфе. И не ожидала, как много у нас таких женщин, нуждающихся в помощи.

Она наклоняется к шраму Алины и начинает творить. Захар относится к тату, только как к творчеству. Говорит, никогда не употребляет в этом случае слово работа. Тем более когда рисует на шрамах.

— Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале. У них глаза другие становятся, лицо светлеет. Как будто вычеркивают разом все плохое, что было. Я же вижу: теперь у них начнется новая жизнь. Лучше и счастливее прежней. Я со многими и потом продолжаю общаться и знаю, как меняется их отношение к себе, — говорит Женя.

Через полтора часа куда-то делась скованность Алины, она улыбается.

— Ну, все! Я накуплю купальников и летом на пляж! — говорит девушка. А потом повернулась и обняла Женю. На глаза обеих навернулись навернулись.

Автор: Гульназира Ишбердина

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media