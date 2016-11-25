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Прогрессоры 24: "Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале"// 25.11.2016
Татуировщица Женя возвращает жертвам насилия контроль над телом
Уфимский тату-мастер Женя Захар делает бесплатные татуировки на шрамах женщин, пострадавших от насилия.
— Сейчас мы тебе такую красоту сделаем, будешь у нас самой стильной летом. Только чуточку придется потерпеть.
Женя Захар профессионально занимается татуировками 11 лет. Свою профессию она решила превратить в благотворительность.
— Я выложила пост в соцсети, про бразильянку Флавию Карбальо. Она делает бесплатные татуировки пострадавшим от семейного насилия. Я написала, что хочу устроить нечто подобное в Уфе. И не ожидала, как много у нас таких женщин, нуждающихся в помощи.
Она наклоняется к шраму Алины и начинает творить. Захар относится к тату, только как к творчеству. Говорит, никогда не употребляет в этом случае слово работа. Тем более когда рисует на шрамах.
— Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале. У них глаза другие становятся, лицо светлеет. Как будто вычеркивают разом все плохое, что было. Я же вижу: теперь у них начнется новая жизнь. Лучше и счастливее прежней. Я со многими и потом продолжаю общаться и знаю, как меняется их отношение к себе, — говорит Женя.
Через полтора часа куда-то делась скованность Алины, она улыбается.
— Ну, все! Я накуплю купальников и летом на пляж! — говорит девушка. А потом повернулась и обняла Женю. На глаза обеих навернулись навернулись.
Автор: Гульназира Ишбердина
Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.
Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media
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