Прогрессоры 24: Илона Раздумина: «Самое сложное в моей работе — считать»

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В Уфу начало поступать оборудование для банка грудного донороского молока

В Уфе скоро стараниями бывшего журналиста откроется банк донорского грудного молока.

— Обедать мы часто просто не успеваем, просто не хватает времени, нужно что-то срочное сделать, — говорит Илона Раздумина, координатор программы «Лечение детей» Благотворительного фонда «Наши дети».

Например, сейчас ей нужно срочно разобрать посылки, пришедшие из Москвы. Это оборудование для «Банка донорского грудного молока». Через час-полтора за ним приедет курьер.

— Самое сложное в моей работе то, что периодически приходится что-то считать. Мне не нравится рутинная работа, я люблю бегать, общаться с людьми, — говорит Илона, разбирая посылки.