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Прогрессоры 24: Журналист устал писать про убийства и начал спасать жизни

Ольга КОРЗИК // 25.11.2016
В Уфе благодаря прогрессору появится «Банк донорского грудного молока»

В этом году в Уфе появится второй в России «Банк донорского грудного молока». Координирует этот проект Илона Раздумина, куратор программы «Лечение детей» в благотворительном фонде «Наши дети». До работы в фонде Илона была журналистом, писала заметки для криминальной хроники.

— Удивительно, как кардинально вы поменяли род деятельности: писали про криминал, и стали помогать детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. Как вы на это решились?

— Однажды я поняла, что должна не просто писать статьи, а делать что-то большее. Мне хотелось, чтобы моя работа приносила пользу. Решение уйти из журналистики зрело постепенно. Примерно за полгода до своего ухода из СМИ я стала регулярно встречать в автобусе свою подругу Салиму. Она как раз работала в фонде. Пока мы ехали вместе с ней до дома, она рассказывала про свою работу. Я восхищалась её историями. И вот, через некоторое время в фонде появилась вакансия. Тогда я поняла, что это — моя судьба, — улыбается Илона. 

Надо сказать, Илона с первых дней работает в фонде с полной самоотдачей — чтобы в Уфе появился «Банк донорского грудного молока», Раздумина сама нашла спонсоров, через СМИ и на благотворительных мероприятиях рассказывала о важности этого проекта. На прошлой неделе в офис пришла большая часть медицинского оборудования для обустройства донорского хранилища. 

— Чем сегодня будете заниматься?

— Разберём вот эти посылки, — Раздумина кивает в сторону, где друг на друге стоят большие картонные коробки. — Надо проверить, правильно ли они укомплектованы. После чего я с коллегами отвезу всё это в Республиканскую детскую клиническую больницу, где и откроется банк грудного молока. 

Автор: Ольга Корзик

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему.  В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media

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