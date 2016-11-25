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Прогрессоры 24: Мечтает ли Вера Анохина о роботах-домохозяйках?// 25.11.2016
ИА "Медиакорсеть" публикует мини-репортажи о людях, изменяющих мир, подготовленные участниками проекта "Прогрессоры-24"
Фото: Екатерина Яковлелва
В центре промышленной робототехники, расположенном в Стерлитамаке, под руководством Веры Анохиной учатся 66 мальчиков и всего одна девочка.
— Неужели девочки менее способны к программированию?
Автор: Екатерина Яковлева
11:15, Стерлитамак, филиал БашГУ, научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и медицинская физика»
Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.
Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media
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© "МедиаКорСеть", 2016
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