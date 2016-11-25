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Прогрессоры 24: Мечтает ли Вера Анохина о роботах-домохозяйках?

// 25.11.2016
ИА "Медиакорсеть" публикует мини-репортажи о людях, изменяющих мир, подготовленные участниками проекта "Прогрессоры-24"

Фото: Екатерина Яковлелва

В центре промышленной робототехники, расположенном в Стерлитамаке, под руководством Веры Анохиной учатся 66 мальчиков и всего одна девочка.

— Неужели девочки менее способны к программированию?
— Просто девочкам это не нужно, — говорит Вера.
— Но ведь вам понадобилось!
— У меня братья увлекались программированием. Хотя, знаете, всё началось с лунохода: мы с отцом привезли с Олимпиады в Москве подарок для моего новорождённого братишки. Для того времени это была суперпрогрессивная игрушка. Луноход шагал, а тумблером можно было менять способ передвижения: ножки складывались, и луноход отправлялся в путь на колёсиках. Меня, восьмилетнюю, это так поразило, что, наверное, с тех пор мне нравится всё необычное. А что может быть необычнее робототехники? В этой области не может быть застоя. Это важно. Я хочу, чтобы в Стерлитамаке появились роботы-домохозяйки — тогда девочки охотнее пойдут в робототехнику.
— Программирование давалось вам легко?
— Очень трудно: я плохо знала математику, потому что в школе у нас часто менялись учителя. Пришлось навёрстывать её самостоятельно, во взрослой жизни.
— То есть можно достичь успеха, занимаясь исключительно самообразованием?
— Не совсем. Я считаю, главное — найти хорошего учителя. В любом возрасте.
— О каком эпизоде вашей жизни вы жалеете больше всего?
— Ни о чём не жалею. Всё случается по любви Бога к нам.

Автор: Екатерина Яковлева

11:15, Стерлитамак, филиал БашГУ, научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и медицинская физика»

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему.  В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media

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