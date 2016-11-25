Прогрессоры 24: Питерский художник Андрей Бодров: «Существование галереи самостоятельно - из разряда невозможного»

Центр современного искусства «Облака» посетил известный художник Андрей Бодров (город Санкт-Петербург). Руководитель Центра Валериан Гагин лично провел экскурсию для гостя по территории территории всей, познакомил с резидентами и рассказал о действующих выставках — «Рапсодия страсти. Сальвадор Дали&Пабло Пикассо» и «Шедевры Гюстава Доре».

Также гостю из северной столицы был представлен проект общественных деятелей из Уфы, направленный на сохранение исторического наследия нашего города:

— Команда инициаторов использует наличники с домов, которые отнесены к категории «ветхие» и жители которых уже переселены в благоустроенные квартиры. После технической обработки всех деталей наличников на выходе получается зеркало. Авторы проекта рассуждают так: если для вас действительно важно сохранение памятников истории, станьте обладателем этой истории - разместите ее кусочек у себя дома, — поясняет Валериан.

После экскурсии по ЦСИ, Андрей Бодров отметил, что деятельность «Облаков» его приятно удивила:

— Я такого формата, откровенно говоря, не видел. Если смотреть на жизнь реально, то нужно признать: если твоя галерея существует сама по себе, то это крайне тяжело, из разряда невозможного. Совмещение форматов - «живой вариант».

— Мы поняли, что выставки классического формата перестали приносить людям радость. Люди хотят эмоций! Осознавая, что пространства для реализации крупных проектов сейчас у нас нет, мы ищем альтернативные возможности подачи информации в новом, понятном для людей формате. Мы хотим дополнять выставочные проекты технологическими возможностями, которые позволили бы людям провести в выставочном зале больше времени. Мы хотим сделать акцент не на формат удивления, а на формат познания - создать арт-объект, который хочется узнавать и узнавать, погружаться в него, - рассказывает о планах Валериан Гагин.

— Мне интересно участие в подобных проектах. Единственное - я не работаю в промышленных масштабах. Но я, разумеется, заинтересован в сотрудничестве с «Облаками» и готов обсуждать детали совместной деятельности. С чего мы можем начать? - спрашивает Андрей.

— Сейчас нам было бы интересно увидеть в своих стенах, например, порядка семи ваших работ.

— Это вполне реально!

Собеседники посмотрели каталог недавно состоявшейся выставки Андрея Бодрова, изучая, какие из работ могут появиться в Уфе в ближайшее время.

Автор: Дарья Малина

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

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