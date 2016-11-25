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Прогрессоры 24: Альбина Урманова: «Самая застенчивая девочка подбежала именно ко мне и обняла»

// 25.11.2016
ИА "Медиакорсеть" публикует материалы проекта "Прогрессоры-24", реализуемого совместно с "Русским репортером"

Уфимка Альбина Урманова занимается благотворительностью и помогает детским домам. По образованию она психолог. Она проводит тренинги для детей в сложной жизненной ситуации. Ее муж, Айрат Фанзирович помогает ей в этом начинании по мере сил.

—  Возможность помощи детям, оставшихся без заботы родителей, интересовала меня очень давно. Да и не просто интересовала, видя на улицах Уфы, в интернете или узнавая от знакомых какую-либо информацию об акциях, мы с мужем обязательно старались принять в участие в их судьбе, — Альбина Урманова вместе с мужем Айратом с удовольствием рассказывают о своей деятельности.

— Все началось со звонка. Знакомая пригласила меня съездить в приют для детей и подростков в село Табынское, для того чтобы провести для детей тренинги и я согласилась. Мои сыновья не хотели меня отпускать, боялись, что я восприму все слишком близко, но я была готова.

— Проводя тренинги, мы с детьми садились в один общий круг и работали, им очень нравилось, - рассказывает Айгуль. - И атмосфера была соответствующая : заботливые воспитатели и открытые для общения дети. Но среди них была одна девочка двенадцати лет, которая ни разу не сказала ни слова. Она забивалась в уголок, как испуганный котенок, и не шла на контакт. Позже мы с напарницей узнали, что в семье ребенка произошла  трагедия: отец убил мать, после чего девочка и оказалась в приюте. Мы не стали её трогать и заставлять присоединиться к ребятам, сказали лишь, что будем ждать и как только она захочет пусть берет стульчик и садится с нами. Но она не села. Мы посещали приют один раз в две недели, и спустя некоторое время я вернулись вновь. Была суббота и многие дети были еще в школе, начинать без них занятие не хотелось, но и оставаться допоздна я тоже не могла. С руководством приюта было решено поехать за детьми в школу и забрать их самим. На крыльце школы стояла эта девочка и, увидев меня, она побежала ко мне на встречу. Прямо ко мне, не к воспитателю, а именно ко мне! И, добежав, она обняла меня и сказала: «Я знала что вы придете». 

Автор: Нармина Рзаева

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему.  В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media

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