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Прогрессоры 24: «Музей графики» - Валериан Гагин и коллекционер Николай Ильницкий о реализации крупного проекта в Уфе

// 25.11.2016
ИА "Медиакорсеть" публикует мини-репортажи в формате "Тотальной журналистики" в рамках медиапроекта Прогрессоры-24

Кафе в Центре современного искусства «Облака» - пожалуй, лучшее рабочее место. В этом уверен директор Центра Валериан Гагин, давно отказавшийся от отдельного кабинета с кипой бумаг на столе и тишиной уединения. По словам Валериана, именно здесь решаются все вопросы о деятельности «Облаков», проходят важные встречи и переговоры. 

— Отличное начало дня! - улыбаясь, говорит директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. - Сейчас нам предстоит встретиться с Николаем, чтобы обсудить проект Музея графики. 

Через некоторое время появляется наш собеседник - собственник компании «Уфимский коллекционер» и коллекционер западной графики XVI- XVII века Николай Ильницкий. 

— «Музей графики» - словосочетание, которое греет мое сердце. При выборе названия необходимо делать акцент на его лаконичность и при этом понимать, что в этом музее может быть не только графика. Ведь все знают, что, например, в Музее Нестерова не только работы Михаила Нестерова. Здесь то же самое. Например, у меня есть работа известного скульптора Тамары Нечаевой. Почему бы не включить это произведение в коллекцию будущего «Музея графики»?, - комментирует Николай. Валериан отмечает, что такое действительно возможно на этапе формирования фонда «Музея графики». 

— Вы представляете современное искусство, а я - антиквариат. Вы, Валериан, правильно говорите, что всякий антиквариат, безусловно, когда-то был современным искусством. И, изучая антиквариат, мы узнаем тех людей, для которых он был их современностью. И, наоборот: сегодняшнее современное искусство когда-то станет антиквариатом. Поэтому нельзя называть искусством то, за что потом будет стыдно нашим правнукам, - уверен Николай. 

Валериан отмечает, что любая коллекция имеет ценность, пусть даже нулевую. 

— Цена подтверждает в нашем материальном мире значимость данного произведения на сегодня, - рассуждает директор Центра современного искусства.

— Чтобы оценить любую коллекцию нужно время и эталон. Но все меняется, и в этом сложность данного вопроса. Я коллекционер с огромной практикой. Когда я только начинал, то пытался все свои предметы коллекции оценивать. А сейчас уверен, что это не имеет никакого смысла: сегодня это популярно, а завтра дорожает что-то другое, ранее незаметное. Именно поэтому оценивать коллекцию крайне сложно и не нужно. Цена важна только при покупке и продаже. Музей может быть использован как инструмент заработка, но этого нет. У нас галереями владеют либо художники, либо искусствоведы, а не коммерсанты. А на западе все галеристы и основатели музея - коммерсанты , - отмечает Николай. 

— Частный музей - это структура, которая может зарабатывать, динамично развиваться за счет скорости принятия решений и широкого выбора источников финансирования. Такая структура может оперативно подстраиваться под нужды потребителя, например, своевременно меняя форму подачи материала,- не сомневается Валериан Гагин. 

Эта встреча - только начало истории. Собеседники договорись, что в ближайшее время совместными силами будет сформирован план действия по реализации проекта - созданию в Уфе «Музея графики». 

Автор: Дарья Малина

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему.  В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media

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