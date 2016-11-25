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Прогрессоры - 24: Отец Виктор: "Нужно помогать нуждающимся, а не тем, кто на этом зарабатывает"// 25.11.2016
ИА "Медиакорсеть" публикует материалы, подготовленные участниками проекта Прогрессоры-24 о людях, изменяющих мир вокруг себя.
Фото: Наталья Кузнецова
Отец Виктор, православный священник из Башкирии, считает, что помогать можно только тем, кто нуждается по-настоящему, а не профессиональным нищим.
- Нужно очень чётко понимать кому помогать, - за чашкой чая рассказывает отец Виктор. - Помощь не должна быть во вред. Нужно помогать реально нуждающимся, а не тому, кто на этом зарабатывает. Это профессиональные нищие. Стоит вроде нищий, говорит: "Я приехал оттуда-то". Начинаешь вопросы задавать, оказывается - просто врёт. Сколько возле храмов их сидит, специально строки из Священного писания учат и деньги из людей выжимают таким образом. Такого быть не должно.
Рабочий день отца Виктора сегодня начинается позже, чем бывает в другие дни. В храм он приходит ближе к 12-ти часам. Утреннюю службу он сегодня не служит: священников несколько, поэтому есть своя очерёдность. В час ему предстоит совершить таинство венчания молодой пары. Но до этого время ещё есть, и поэтому можно заняться решением бытовых задач на подворье.
Протоиерей Виктор Иванов Свято-Пантелеймоновского храма Уфы – личность в городе достаточно известная, причем не только в кругу верующих людей. Так произошло потому, что он достаточно сильно выделяется на фоне многих других священнослужителей. Он много лет руководит военно-патриотическим клубом, учит детей рукопашному бою. Пишет стихи, поёт, рисует. Активно ведёт социальные сети и общается со СМИ, и не только по религиозным вопросам. Вся его жизнь – резко отрицательный ответ всем стереотипам о священниках. И при этом он консерватор, строг и последователен в сохранении традиционных ценностей.
Автор: Наталья Кузнецова
Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.
Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media
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© "МедиаКорСеть", 2016
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