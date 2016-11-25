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Прогрессоры – 24: Тату-мастер Женя Захар помогает пострадавшим женщинам

// 25.11.2016
Мы рассказываем о людях, меняющих жизнь к лучшему.

Фото: Гульназира Ишбердина

— Вулкан, ко мне! Треджер, успокойся! Ну что же вы?! — возмущается уфимский тату-мастер Женя Захар. На пороге своей квартиры хозяйка встретила меня вместе со своими собаками. Вскоре замечаю еще двоих котят. Вся компания хором ласкается к хозяйке. Женя на глазах заряжается их энергией.
Женя Захар бесплатно делает татуировки на шрамах пострадавшим от бытового насилия женщинам. Ее ждет очередная тяжелая история, которую она сегодня постарается вытравить из памяти девушки своим творчеством. Идею необычного меценатства Женя позаимствовала у бразильской татуировщицы Флавии Карбальо. 
— У Флавии есть проект «Кожа как у цветка» — она «перекрывает» шрамы от пулевых и ножевых ранений, а также от мастэктомии (операции по удалению молочных желез). Это помогает женщинам справиться с травмой, повышает их самооценку и просто стирает тяжелые воспоминания. Я решила последовать ее примеру, — рассказывает Женя.
На своей страничке в соцсетях в начале прошедшего лета уфимский мастер выставила пост, где впервые предложила такие татуировки женщинам. Тогда она даже не подозревала, какой это вызовет ажиотаж. Ежедневно Женя получает до 40 обращений не только из Уфы и других городов Башкортостана, но и из других регионов. Татуировщица никому не отказывает. Она сделала уже около 200 татуировок, на очереди — в два раза больше. 

Автор: Гульназира Ишбердина

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