Уфа узнает своих героев - прямая трансляция

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сегодня, 25 ноября, по всей стране реализуется проект "Прогрессоры 24"

Уфа присоединилась к проекту "Русского репортера", Рыбаков фонда и площадки led.media. 25 ноября на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока, более 700 журналистов в течение суток проживут в режиме реального времени вместе со своими героями, прогрессорами. Людей, которые меняют жизнь окружающих к лучшему, узнает вся страна. О каждом из них в день выйдет от трех-четырех историй, а после 25 ноября будут опубликованы и очерки о героях нашего времени.

Уфа не стала исключением и вошла в список городов-участников проекта. Здесь его поддержали информагентство "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой. В Уфе будет около сорока героев, о каждом из них расскажут журналисты. В числе самых ярких примеров – известная татуировщица Женя Захар, перекрывающая татуировками шрамы. Также среди прогрессоров – активисты благотворительного фонда «Наши дети», открывающие в городе первый банк донорского грудного молока. Священник Виктор Иванов, создатель и бессменный руководитель военно-патриотического клуба «Александр Невский» и депутат регионального парламента Рустем Ахмадинуров, создатель «Школы российской политики» и многих других проектов. Все эти люди и многие другие, о которых сегодня расскажут наши журналисты, так или иначе меняют жизнь к лучшему. Создают нечто новое и таким образом двигают прогресс. Сегодня наши журналисты находятся с ними рядом целый день и узнают, как живут эти люди: чем они занимаются, как мыслят, что привносят в этот мир.



Редакционные штабы проектов будут работать в 35 городах России. Следите за трансляций проекта на нашем сайте и на les.media сегодня в течение всего дня. Она началась в 8.00 утра 25 ноября и закончится в 8.00 26 ноября. Прямая трансляция из Уфы будет постоянно обновляться здесь, а репортажи будут выходить в рубрике "Сегодня ".