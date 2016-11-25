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25 ноября, пятница
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СЕГО ДНЯ
Уфа узнает своих героев - прямая трансляция// 25.11.2016
Сегодня, 25 ноября, по всей стране реализуется проект "Прогрессоры 24"
Уфа присоединилась к проекту "Русского репортера", Рыбаков фонда и площадки led.media. 25 ноября на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока, более 700 журналистов в течение суток проживут в режиме реального времени вместе со своими героями, прогрессорами. Людей, которые меняют жизнь окружающих к лучшему, узнает вся страна. О каждом из них в день выйдет от трех-четырех историй, а после 25 ноября будут опубликованы и очерки о героях нашего времени.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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