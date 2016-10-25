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Хамитов о развитии Уфы: Не надо «маниловских» рассуждений// 25.10.2016
Глава региона обозначил основные направления развития промышленности столицы Башкирии.
Фото: glavarb.ru
В ближайшие годы нефтепереработка и машиностроение останутся главными направлениями развития промышленности Уфы. Такое мнение озвучил сегодня на сессии горсовета глава региона Рустэм Хамитов.
- У нас с вами написано: «В Уфе реализуются 112 инвестиционных проектов на общую сумму 157 млрд рублей». Мы говорим: «Какие мы молодцы!». А на самом деле - это предприятия-«малыши», - сказал Хамитов. - Разделите 157 на 112, и вы получите 1-1,5 млрд рублей инвестиций. А мы говорим о триллионах, которыми нужно заместить действующее нефтеперерабатывающее, нефтехимическое производство. Это невозможно. Поэтому не надо чрезмерных фантазий и каких-то «маниловских» рассуждений. Надо быть реалистами.
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