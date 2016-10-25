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Рустэм Хамитов: Через «Роснефть» мы выходим на совершенно новые горизонты// 25.10.2016
Глава региона, считает что приватизация «Башнефти» положительно скажется на экономике региона.
Рустэм Хамитов считает, что покупка главной нефтяной компании Башкирии «Роснефть» будет способствовать развитию экономики региона.
-Через «Роснефть», эту глобальную компанию, мы выходим на совершенно другие горизонты, в том числе планирования, работы, взаимодействия с экономикой, экономическим сообществом страны, промышленными предприятиями, - заявил сегодня Рустэм Хамитов в своем выступлении на сессии уфимского горсовета. - Через эту компанию мы сможем загружать наши предприятия, заводы. Появляется синергия, новое качество промышленности нашей республики. «Башнефть», хорошая компания, но она локальная. И она на самом деле небольшая.
По мнению Хамитова, регион должен активно взаимодействовать с крупными корпорациями.
- Нам надо обязательно прибиваться к крупным, мощным, сильным корпорациям, с которыми мы дальше можем работать, а не смотреть со своей маленькой кочечки, что это каким-то образом изменит производственный климат или атмосферу в нашем сегодняшнем, существующем обществе, - отметил он.
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