Рустэм Хамитов: Через «Роснефть» мы выходим на совершенно новые горизонты

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона, считает что приватизация «Башнефти» положительно скажется на экономике региона.

Рустэм Хамитов считает, что покупка главной нефтяной компании Башкирии «Роснефть» будет способствовать развитию экономики региона.

-Через «Роснефть», эту глобальную компанию, мы выходим на совершенно другие горизонты, в том числе планирования, работы, взаимодействия с экономикой, экономическим сообществом страны, промышленными предприятиями, - заявил сегодня Рустэм Хамитов в своем выступлении на сессии уфимского горсовета. - Через эту компанию мы сможем загружать наши предприятия, заводы. Появляется синергия, новое качество промышленности нашей республики. «Башнефть», хорошая компания, но она локальная. И она на самом деле небольшая.

По мнению Хамитова, регион должен активно взаимодействовать с крупными корпорациями.

- Нам надо обязательно прибиваться к крупным, мощным, сильным корпорациям, с которыми мы дальше можем работать, а не смотреть со своей маленькой кочечки, что это каким-то образом изменит производственный климат или атмосферу в нашем сегодняшнем, существующем обществе, - отметил он.