Ирек Ялалов рассказал о планах по кадровым перестановкам в мэрии Уфы

Наталья КУЗНЕЦОВА

Основные заместители останутся на своих должностях.

Ирек Ялалов после избрания на третий срок планирует изменения в кадровом составе мэрии, но они не касаются его основных заместителей.

- Конечно, я творчески осмыслю работу каждого руководителя: заместителей, начальников управлений, отделов, - заявил он сегодня журналистам после подписания нового контракта. – И структура будет гибкая, будет меняться, как и те задачи, которые мы выстраиваем и которые мы должны решить.

Первые заместители главы администрации Салават Хусаинов и Александр Филиппов, по словам Ялалова, останутся на своих местах.

- Перед ним поставлены задачи, да, они будут работать, - сказал Ялалов, отвечая на вопросы журналистов.