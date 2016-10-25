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Ирек Ялалов рассказал о планах по кадровым перестановкам в мэрии Уфы// 25.10.2016
Основные заместители останутся на своих должностях.
Ирек Ялалов после избрания на третий срок планирует изменения в кадровом составе мэрии, но они не касаются его основных заместителей.
- Конечно, я творчески осмыслю работу каждого руководителя: заместителей, начальников управлений, отделов, - заявил он сегодня журналистам после подписания нового контракта. – И структура будет гибкая, будет меняться, как и те задачи, которые мы выстраиваем и которые мы должны решить.
Первые заместители главы администрации Салават Хусаинов и Александр Филиппов, по словам Ялалова, останутся на своих местах.
- Перед ним поставлены задачи, да, они будут работать, - сказал Ялалов, отвечая на вопросы журналистов.
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