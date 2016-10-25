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В Уфе появился новый старый мэр// 25.10.2016
Ирек Ялалов заявил, что победила справедливость.
Фото: Наталья Кузнецова
В Уфимском городском совете сегодня состоялась особенная сессия. Основным вопросом повестки дня было голосование по кандидатурам на пост главы администрации города. Этому событию было подчинено все заседание, которое само по себе больше напоминало театрализованное представление.
На входе в администрацию города, где проходило заседание, установили металлическую рамку. У каждого входящего проверяли сумки. Журналистов пускали внутрь строго по аккредитации, которую проводила администрация главы региона Рустэма Хамитова. В зале корреспондентам выделили самый дальний угол, левый. Все остальные места были заняты чиновниками.
- Все вышеназванные кандидаты показали высокое качество знаний в области законодательства и удовлетворили заявленным требованиям, - отметил Молчанов.
Слушать выступления кандидатов и голосовать за них было предложено в алфавитном порядке. Первым вышел Николай Герасимов, а за ним Ильдар Чанышев. Их выступления мало чем отличались друг от друга, и было похоже, что их мало кто и слушал. Они говорили о ремонте сетей, создании пешеходно-прогулочных зон и арт-объектов, развитии транспортной инфраструктуры. После этого депутаты задали по несколько вопросов. Самым нелепым из них показался вопрос кандидату Ильдару Чанышеву о поддержке шахматной ассоциации.
После окончания его выступления депутаты зааплодировали. Двум прежним кандидатам такого почета оказано не было.
Руку поднял депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов.
Предложение было принято. Все присутствующие 34 депутата единогласно проголосовали за действующего главу администрации. Поскольку согласно регламенту отдать свой голос они могут только за одну кандидатуру, за оставшихся двух кандидатов голосовать не пришлось. Ялалов назначен сити-менеджером еще на пять лет.
Однако церемония подписания контракта сразу не состоялась. Валерий Трофимов попросил всех оставаться на своих местах. Образовавшуюся паузу заполнили просмотром документального фильма о развитии Уфы.
Сам Ялалов позже, выступая перед депутами, заявил;
- Победила справедливость, я ссчитаю. И победила команда Рустэма Закиевича Хамитова, что очень важно.
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