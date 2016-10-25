В Уфе появился новый старый мэр

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ирек Ялалов заявил, что победила справедливость.

Фото: Наталья Кузнецова

В Уфимском городском совете сегодня состоялась особенная сессия. Основным вопросом повестки дня было голосование по кандидатурам на пост главы администрации города. Этому событию было подчинено все заседание, которое само по себе больше напоминало театрализованное представление.

На входе в администрацию города, где проходило заседание, установили металлическую рамку. У каждого входящего проверяли сумки. Журналистов пускали внутрь строго по аккредитации, которую проводила администрация главы региона Рустэма Хамитова. В зале корреспондентам выделили самый дальний угол, левый. Все остальные места были заняты чиновниками.

Заседание началось ровно в десять утра. Его открыли председатель совета Валерий Трофимов и председатель конкурсной комиссии, руководитель администрации главы региона Сергей Молчанов. Тот сообщил, что конкурсная комиссия поставила неудовлетворительную оценку только одному из четырех кандидатов - адвокату Ринату Ахмадуллину. Оставшиеся три - Ирек Ялалов, Ильдар Чанышев и Николай Герасимов - прошли конкурс без проблем.

- Все вышеназванные кандидаты показали высокое качество знаний в области законодательства и удовлетворили заявленным требованиям, - отметил Молчанов.

Слушать выступления кандидатов и голосовать за них было предложено в алфавитном порядке. Первым вышел Николай Герасимов, а за ним Ильдар Чанышев. Их выступления мало чем отличались друг от друга, и было похоже, что их мало кто и слушал. Они говорили о ремонте сетей, создании пешеходно-прогулочных зон и арт-объектов, развитии транспортной инфраструктуры. После этого депутаты задали по несколько вопросов. Самым нелепым из них показался вопрос кандидату Ильдару Чанышеву о поддержке шахматной ассоциации.

- Важнее вопросов и проблем у города, конечно, нет, - усмехнулись сидящие в зале.

Наконец к трибуне вышел Ирек Ялалов. Свои слова он начал с упоминания главы региона Рустэма Хамитова, который обозначил приоритеты в развитии города несколько лет назад. Сквозь всю его речь сквозила уверенность в том, что решение будет принято в его пользу. Он сообщил, что в ближайшие пять-семь лет городу предстоит провести «грандиозную работу», изложив свою программу в 14 пунктах. Однако говоря о каждом из них, он больше останавливался на том, что уже было сделано.

- Главная задача сейчас - сделать Уфу одним из самых комфортных городов страны, и опыт моей работы почти пять лет показывает, что только объединившись вместе под флагом самоуправления, мы сможем многого добиться, - отчеканил Ялалов.

После окончания его выступления депутаты зааплодировали. Двум прежним кандидатам такого почета оказано не было.

Руку поднял депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов.

- Предлагаю голосовать первым за Ялалова, - заявил он.

Предложение было принято. Все присутствующие 34 депутата единогласно проголосовали за действующего главу администрации. Поскольку согласно регламенту отдать свой голос они могут только за одну кандидатуру, за оставшихся двух кандидатов голосовать не пришлось. Ялалов назначен сити-менеджером еще на пять лет.

Однако церемония подписания контракта сразу не состоялась. Валерий Трофимов попросил всех оставаться на своих местах. Образовавшуюся паузу заполнили просмотром документального фильма о развитии Уфы.

Минут через пять-семь наступила кульминация и самый комичный момент всей церемонии. В зал вошел глава региона Рустэм Хамитов. Внешне все выглядело так, что он не вмешивался в процесс голосования, а появился уже позже, чтобы поздравить нового сити-менеджера. Хамитов прошел в президиум и сел в центре. После этого началось главное. Ялалов и Трофимов подписывали контракт на трибуне перед президиумом, а Хамитов сидел сзади и наблюдал за всем. Будто «проследив» за тем, что все прошло как надо, он вышел на трибуну.

- Я вижу, вы активно поработали, у нас есть новый старый мэр, - сказал он депутатам и начал долгую речь минут на 40, большая часть которой была посвящена успехам Уфы и ее особенно хорошим перспективам.

Сам Ялалов позже, выступая перед депутами, заявил;

- Победила справедливость, я ссчитаю. И победила команда Рустэма Закиевича Хамитова, что очень важно.