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Рустэм Хамитов поздравил Ялалова с переизбранием на должность мэра Уфы

Наталья КУЗНЕЦОВА // 25.10.2016
Глава региона посетил сессию уфимского горсовета.

Фото: Наталья Кузнецова

Сессию уфимского городского совета, в ходе которой прошло голосование на должность сити-менеджера Уфы, сегодня посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

После голосования,  в ходе которого Ирек Ялалов был единогласно избран на пост градоначальника в третий раз, был объявлен перерыв. Всех присутствующих попросили оставаться на своих местах, паузу заполнили просмотром документального фильма о городе.

Рустэм Хамитов зашел в зал минут через пять-семь. После этого состоялось подписание контракта. Ирек Ялалов  и председатель Уфимского горсовета Валерий Трофимов подписывали документ, а Рустэм Хамитов сидел в президиуме. После этого он вышел к трибуне и поздравил Ирека Ялалова.
- Я вижу, вы активно поработали, - сказал он депутатам. - У нас есть новый старый мэр. Мы видим, что за последние годы многое удалось сделать. Мы движемся вперед, это очевидно.

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