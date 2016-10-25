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Рустэм Хамитов поздравил Ялалова с переизбранием на должность мэра Уфы// 25.10.2016
Глава региона посетил сессию уфимского горсовета.
Фото: Наталья Кузнецова
Сессию уфимского городского совета, в ходе которой прошло голосование на должность сити-менеджера Уфы, сегодня посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов.
После голосования, в ходе которого Ирек Ялалов был единогласно избран на пост градоначальника в третий раз, был объявлен перерыв. Всех присутствующих попросили оставаться на своих местах, паузу заполнили просмотром документального фильма о городе.
Рустэм Хамитов зашел в зал минут через пять-семь. После этого состоялось подписание контракта. Ирек Ялалов и председатель Уфимского горсовета Валерий Трофимов подписывали документ, а Рустэм Хамитов сидел в президиуме. После этого он вышел к трибуне и поздравил Ирека Ялалова.
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