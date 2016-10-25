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Ирек Ялалов стал главой администрации Уфы в третий раз// 25.10.2016
В горсовете Уфы прошло голосование за кандидатуры на пост сити-менеджера.
Фото: Наталья Кузнецова
На сессии уфимского городского совета сегодня были рассмотрены кандидатуры на должность главы администрации. По итогам конкурса были выдвинуты три человека: и.о. главы администрации Ирек Ялалов, директор "Уфагорсвета" Ильдар Чанышев и директор строительной компании "Инициатива" (ОАО КПД) Николай Герасимов. Адвокат Ринат Ахмадуллин, как сообщил сегодня на сессии председатель конкурсной комиссии, руководить администрации главы региона, не прошел конкурс.
По результатам голосования, как и ожидалось, на пост главы администрации в третий раз был избран Ирек Ялалов. Депутаты проголосовали за него единогласно. Свою программу развития города до голосования Ялалов изложил в 14-ти подпунктах. Вся их суть сводилась к тому, чтобы продолжить ранее начатую работу, приоритеты в которой были обозначены главой региона Рустэмом Хамитовым.
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