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СЕГО ДНЯ
В Уфе во время пожара пострадали женщина с ребенком// 25.10.2016
Огонь разгорелся на улице Менделеева.
Сегодня поздней ночью спасатели получили сигнал о возгорании кирпичного жилого дома на улице Менделеева, 70 а.
Сигнал поступил в час ночи, на место происшествия выехали пожарные, огонь был ликвидирован в 3.15 местного времени. В ходе пожара из дома 15 человек эвакуировались самостоятельно.
- В результате пожара пострадали 36-летняя женщина и её 10-летняя дочь, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе республиканского МЧС. – Они доставлены в 18-ю больницу. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели.
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