В Уфе во время пожара пострадали женщина с ребенком

Разиф АБДУЛЛИН

Огонь разгорелся на улице Менделеева.

Сегодня поздней ночью спасатели получили сигнал о возгорании кирпичного жилого дома на улице Менделеева, 70 а.

Сигнал поступил в час ночи, на место происшествия выехали пожарные, огонь был ликвидирован в 3.15 местного времени. В ходе пожара из дома 15 человек эвакуировались самостоятельно.

- В результате пожара пострадали 36-летняя женщина и её 10-летняя дочь, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе республиканского МЧС. – Они доставлены в 18-ю больницу. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели.