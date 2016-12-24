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Объявлены победители первого тура творческого конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима

// 24.12.2016
Фонд имени Мустая Карима объявил итоги первого тура конкурса, организованного совместно с Литературным институтом им. А.М.Горького.

Во второй тур вышли 14 11-классников и четверо молодых людей с высшим образованием. К тому же жюри приняло решение наградить специальными дипломами 10-классников, принявших участие в конкурсе.

- Идея возрождения учебной программы для переводчиков была инициирована нашим фондом, так как переводчиков художественной литературы именно с национальных языков становится все меньше и меньше, - рассказала директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. - Последняя группа переводчиков прошла обучение почти четверть века назад.

- Из-за отсутствия хороших переводов на русский язык национальная литература остается известной лишь небольшому кругу современных читателей, - добавила Альфия Каримова.

Как рассказала директор Национальной библиотеки РБ Айгуль Муратова, в первом туре конкурса приняли участие 70 человек.

Цель конкурса – привлечь литературно одарённых молодых людей для дальнейшего обучения на отделении художественного перевода в Литературном институте имени А.М. Горького. Отбор проводится в 2 этапа. Итоги будут подведены до 15 января 2017 года.

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