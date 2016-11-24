Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимские журналисты сумели завоевать одну из 20-ти бронзовых статуэток.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфа во второй раз приняла один из самых масштабных телевизионных конкурсов "ТЭФИ-Регион 2016". Более 100 журналистов, а также редакторов, продюсеров со всей России боролись за бронзового "Орфея". Одну из заветных статуэток получила и журналистка из Уфы. Айгуль Кантюкова "Новости культуры" победила в номинации "Ведущий информационной программы". Кстати, отметим, что еще одна уфимская журналистка победила в специальной номинации "Преодоление". Диплом и ценный приз получила Зиля Авзалова корреспондент ГТРК "Башкортостан".

Вручение премии проходит уже в 15-ый раз, в этом году ведущими стали Юлия Меньшова и Кирилл Набутов. Кроме того, в церемонии награждения приняли участие Антон Привольнов, Михаил Зеленский, Александр Архангельский и другие.

Первые награжденные ООО "Видеоканал-Абакан" (номинация "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч") "NOTABENE" не только прыгали, плакали, но и танцевали на сцене, когда в руках оказался заветный "Орфей".

Красавица уфимка Айгуль Кантюкова была удостоена бронзовой статуэтки, но днвушка не могла радоваться в полную силу, так как принимала активное участие в организации мероприятия, и в голове вертелись организационные моменты.

Шарф футбольного клуба "Уфа" принес удачу Зиле Авзаловой. Шарфик был на члене жюри.