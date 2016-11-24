Наталья КУЗНЕЦОВА

Участие в нем смогут принять как общественники, так и научные организации и предприятия.

Фото: ecology.bashkortostan.ru

Русское географическое общество объявляет о проведении конкурса на соискание национальной премии «Хрустальный компас», сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии.

Объявлены следующие номинации:

- «Научное достижение»,

- «Просвещение»,

- «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»,

- «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;

- «Путешествие и экспедиция»;

- «Лучшее освещение в СМИ»;

- «Издание»;

- «Фоторабота»;

- «Гражданская позиция»;

- «Лучший региональный проект»;

- «Признание общественности».

Заявки принимаются до 10 февраля 2017 года. Участие могут принять отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

- Премия призвана найти и поддержать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение будущего России и её национального достояния, - говорится в сообщении ведомства. - Мероприятие проводится ежегодного под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Его организаторами являются Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».