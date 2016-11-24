В Башкирии сформируют молодежное правительство

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Его костяк составят слушатели Школы российской политики

В январе 2017 года в Уфе стартует десятая по счету Школа российской политики, по результатам которой будет сформировано молодежное правительство.

Участниками конкурса могут быть инициативные граждане до 35 лет включительно. Ключевым фактором приема остается резюме предлагаемого претендентом проекта по основным направлениям деятельности правительства. К анкете также необходимо будет приложить рекомендации.

- Такие структуры есть уже в 57 субъектах страны. Успешно функционирует Ассоциация молодежных правительств России. На территории ПФО объединения созданы в восьми регионах, - отметил на встрече с журналистами сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

В республике формирование Молодежного правительства будет проходить в три этапа. Члены правительства будут избираться сроком на два года.