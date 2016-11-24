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В Башкирии сформируют молодежное правительство// 24.11.2016
Его костяк составят слушатели Школы российской политики
В январе 2017 года в Уфе стартует десятая по счету Школа российской политики, по результатам которой будет сформировано молодежное правительство.
Участниками конкурса могут быть инициативные граждане до 35 лет включительно. Ключевым фактором приема остается резюме предлагаемого претендентом проекта по основным направлениям деятельности правительства. К анкете также необходимо будет приложить рекомендации.
В республике формирование Молодежного правительства будет проходить в три этапа. Члены правительства будут избираться сроком на два года.
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