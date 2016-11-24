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СЕГО ДНЯ

В Башкирии сформируют молодежное правительство

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 24.11.2016
Его костяк составят слушатели Школы российской политики

В январе 2017 года в Уфе стартует десятая по счету Школа российской политики, по результатам которой будет сформировано молодежное правительство.

Участниками конкурса могут быть инициативные граждане до 35 лет включительно. Ключевым фактором приема остается резюме предлагаемого претендентом проекта по основным направлениям деятельности правительства. К анкете также необходимо будет приложить рекомендации.

- Такие структуры есть уже в 57 субъектах страны. Успешно функционирует Ассоциация молодежных правительств России. На территории ПФО объединения созданы в восьми регионах, - отметил на встрече с журналистами сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

В республике формирование Молодежного правительства будет проходить в три этапа. Члены правительства будут избираться сроком на два года.

- У нас уже готово положение о Молодежном правительстве, оно будет изучено членами экспертного совета. Ориентировочный срок создания структуры — февраль 2017 года. Предполагается, что в состав войдут 30 человек, которые получат возможность проходить стажировку в органах власти и в Правительстве Башкирии», — пояснил депутат Госсобрания РБ, руководитель дирекции Школы российской политики  в Башкирии Рустем Ахмадинуров. 

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