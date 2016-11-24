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СЕГО ДНЯ

В Башкирии смертность от рака увеличилась более чем на семь процентов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 24.11.2016
Это связано с тем, что болезнь выявляют слишком поздно.

За девять месяцев этого года смертность от онкологических заболеваний в Башкирии увеличилась на 7,2 процента. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анвар Бакиров. Это по его словам, связано с поздней выявляемостью раковых опухолей.

- У нас достаточно низкая выявляемость на ранних стадиях, порядка 20 процентов, и 46,5 процента - на поздних. Если взять в сравнении в Европе это 85%, в США 95% ранних стадиях, - уточнил Бакиров.

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