В Башкирии смертность от рака увеличилась более чем на семь процентов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это связано с тем, что болезнь выявляют слишком поздно.

За девять месяцев этого года смертность от онкологических заболеваний в Башкирии увеличилась на 7,2 процента. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анвар Бакиров. Это по его словам, связано с поздней выявляемостью раковых опухолей.

- У нас достаточно низкая выявляемость на ранних стадиях, порядка 20 процентов, и 46,5 процента - на поздних. Если взять в сравнении в Европе это 85%, в США 95% ранних стадиях, - уточнил Бакиров.