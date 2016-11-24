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24 ноября, четверг
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СЕГО ДНЯ
В Башкирии смертность от рака увеличилась более чем на семь процентов// 24.11.2016
Это связано с тем, что болезнь выявляют слишком поздно.
За девять месяцев этого года смертность от онкологических заболеваний в Башкирии увеличилась на 7,2 процента. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анвар Бакиров. Это по его словам, связано с поздней выявляемостью раковых опухолей.
- У нас достаточно низкая выявляемость на ранних стадиях, порядка 20 процентов, и 46,5 процента - на поздних. Если взять в сравнении в Европе это 85%, в США 95% ранних стадиях, - уточнил Бакиров.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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