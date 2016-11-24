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В Башкирии с начала года умерло более 10 тысяч трудоспособных граждан// 24.11.2016
В основном это мужчины.
За девять месяцев этого года в Башкирии умерло 10394 человека в трудоспособном возрасте. Это составляет 26,3 процента от общего числа умерших, сообщил сегодня на круглом столе по демографии в Госсобрании-Курултае министр здравоохранения республики Анвар Бакиров. На сегодня, по его словам, наблюдается положительная динамика: показатель ниже аналогичного за прошлый год на 7,7 процента.
Согласно данным статистики, чаще умирают мужчины: почти 8,4 тысячи за девять месяцев. Высокая смертность от туберкулеза, вирусного гепатита, также часто происходят суициды.
- Значительно превышены республиканские показатели в Гафурийском районе, в 1,9 раза, - сообщил министр. – В Архангельском и Мишкинском раойнах - в 1,7 раза, Белкатайском, Краснокамском, Бураевском - в 1,6 раза, Аскинском, Нуримановским, Миякинском, Салаватском районах – в 1,5 раза.
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