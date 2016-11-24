В Башкирии с начала года умерло 282 младенца

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пока наблюдается снижение уровня смертности детей до года.

За десять месяцев этого года в республике умерло 282 ребенка в возрасте до года. Это на 93 младенца меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию озвучил сегодня на круглом столе по проблемам демографии в Госсобрании-Курултае министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров.

- В 11-ти муниципальных образованиях нет ни одного случая младенческой смертности, - сообщил министр. - В то же время в некоторых районах, она выше республиканского уровня в несколько раз. Так, в Федоровском районе этот показатель превышен в 3,2 раза, в Белокатайском – в 3,1 раза. И именно там насчитывается всего 80-120 родов, это очень мало.