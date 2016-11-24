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В Башкирии увеличат квоты на ЭКО - Анвар Бакиров// 24.11.2016
Планируется, что в следующем году таким образом на свет появятся более 700 детей.
В следующем году в Башкирии увеличится число женщин, которые смогут сделать ЭКО за счет бюджетных средств. Решение об увеличении квот принято в правительстве России, сообщил сегодня на круглом столе по проблемам демографии в Госсобрании-Курултае министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров.
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