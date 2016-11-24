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СЕГО ДНЯ

В Башкирии увеличат квоты на ЭКО - Анвар Бакиров

Наталья КУЗНЕЦОВА // 24.11.2016
Планируется, что в следующем году таким образом на свет появятся более 700 детей.

В следующем году в Башкирии увеличится число женщин, которые смогут сделать ЭКО за счет бюджетных средств. Решение об увеличении квот принято в правительстве России, сообщил сегодня на круглом столе по проблемам демографии в Госсобрании-Курултае министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров.
- Если на сегодня мы делаем 850 процедур, в прошлом году было 400, то в 2017 году планируется увеличение от 1,5 до 2 тысяч, - сообщил Бакиров. - Учитывая то, что эффективность таких беременностей составляет 39,4 процента, мы ожидаем появление более 700 детей. Это позволит снизить напряженность среди того населения, которое находится в листе ожидания

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