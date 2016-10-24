Сегодня в Салавате горела градирня ТЭЦ

Пострадавших нет.

Фото: группа Подслушано Салават

Сегодня в Салавате загорелась неэксплуатируемая градирня (устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха - прим. ред.) ТЭЦ на улице Молодогвардейцев, следует из сообщения пресс-службы МЧС по РБ. Сообщение об этом на пульт диспетчера поступило в 12,55 (мск).

Как сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе МЧС, пожар потушен в течение 17 минут, погибших и пострадавших нет. Возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

В тушении пожара приняло участие 4 единицы техники и 20 человек личного состава.