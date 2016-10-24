В Уфе из-за ремонта временно отключат электричество на семи улицах

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дома оставят без света днем на восемь часов.

Фото: ufacity.info

В эту среду, 26 октября, с девяти утра до пяти часов вечера будет отключено электричество в частных домах на семи улицах города. В основном они расположены в микрорайоне Нижегородка, также без света останутся некоторые дома на улице Пушкина.

- улица Окраинная, нечетная сторона - с дома №1 по №15, четная сторона - с дома №2 по №4;

- улица Пушкина, четная сторона - с дома №2 по №26, нечетная сторона улицы Пушкина с дома № 1 по №21, так же дом №25.

- улица Горная, четная сторона - с дома №2 по №32, нечетная - с дома №1 по №29;

- улица Малая Ахтырская, четная сторона с дома №2 по №44, также дома №№46, 48, нечетная сторона - с дома №25 по №49, также дома №№43а, 51, 51б;

- улица Урицкого, четная сторона -с дома №2 по №32, нечетная сторона - с дома №1 по №25,;

- улица Галанова, четная сторона- с дома №2 по №16, нечетная сторона - с дома №1 по №11а,

- улица Паравозная, нечетная сторона - с дома №1 по №7.

- Отклчение связано в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции "Башкирэнерго", - пояснили в пресс-службе.