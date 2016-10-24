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24 октября, понедельник
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СЕГО ДНЯ
За зиму на дороги Уфы вывалят 800 тонн соли// 24.10.2016
Администрация города Уфы купила соль на четыре миллиона рублей
Техническая соль в объёме 800 тонн была закуплена администрацией города Уфы. На ее покупку потратили четыре миллиона рублей. Вся соль предназначена для борьбы с гололёдом на дорогах города.
Техническая соль, закупленная администрацией, - относительно недорогой способ борьбы с гололёдом на дорогах. Из минусов: соль вредит братьям нашим меньшим и растениям, та же из-за примесей, содержащихся в реагенте, может обостриться аллергия.
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