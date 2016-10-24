За зиму на дороги Уфы вывалят 800 тонн соли

Константин КЛИМОВ

Администрация города Уфы купила соль на четыре миллиона рублей

Техническая соль в объёме 800 тонн была закуплена администрацией города Уфы. На ее покупку потратили четыре миллиона рублей. Вся соль предназначена для борьбы с гололёдом на дорогах города.

Техническая соль, закупленная администрацией, - относительно недорогой способ борьбы с гололёдом на дорогах. Из минусов: соль вредит братьям нашим меньшим и растениям, та же из-за примесей, содержащихся в реагенте, может обостриться аллергия.