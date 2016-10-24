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Странная проверка ЦИК: В Уфе отказались показать видео с выборов// 24.10.2016
В ТИК Демского района Уфы не смогли подтвердить явку видеозаписями с участка.
Сегодня в Уфе в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы продолжила работать комиссия по просмотру видеозаписей, сделанных в день выборов камерами видеонаблюдения на избирательных участках. На прошлой неделе комиссии так и не удалось полностью просмотреть видео с УИК №2, дважды (20 и 21 октября) комиссия пыталась это сделать, но так и не смогла. За два дня работы смогли дойти лишь до видеозаписей, записанных в 11.30 18 сентября в УИК №2.
Сегодня в 12.00 члены этой комиссии, куда входят представители ТИК Демского района Уфы, ЦИК Башкирии и партии «Яблоко», снова собрались, чтобы просмотреть видео с УИК №2 и сравнить данные с видеокамер по явке с данными в системе ГАС-Выборы. И вновь неудача.
- Нам отказали в просмотре видео с УК №2, потому что оно «не загружается», - сообщил Медиакорсети представитель партии «Яблоко» Рустем Мулюков. – Сидим, ждем, когда бумаги оформят. Говорят, что готовы приступить к просмотру видео с УИК №3.
Медиакорсеть прогнозирует, чем может завершиться обещание просмотреть видео на участках вместе с представителями партий, которые не верят в цифры официальной явки или заявили о других нарушениях в день голосования 18 сентября. В случае, если никаких фальсификаций не было и никто не завышал цифры по явке, видео с любого участка показали бы без всяких сомнений. В противном случае – обязательно возникнут любые причины (технические или юридические), по которым видео с участков нельзя просмотреть. Ведь если явка завышена, и участники просмотра видеозаписей на участках смогут в этом убедиться своими глазами, то это означает очень плохие последствия для организаторов фальсификаций, вплоть до уголовного преследования. А подделать видеозаписи крайне сложно - так, чтобы этого нельзя было заметить.
К сожалению, пока ход проверки жалоб, поступивших в ЦИК России, доказывает справедливость обвинений в нечестности выборов в Демском районе Уфы. Ведь подозрения в фальсификации результатов выборов с каждым непросмотренным видео, с каждым днем «неудачной работы» комиссии по просмотру видео – лишь укрепляются.
Мы следим за развитием событий.
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