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24 октября, понедельник
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СЕГО ДНЯ
Стало известно, когда пройдет республиканская новогодняя елка// 24.10.2016
Глава региона подписал указ о проведении праздника.
Традиционная республиканская новогодняя елка в этом году пройдет 22 декабря. Указ об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов. В празднике примут участие победители олимпиад, соревнований конкурсов, а также дети из малоимущих семей и родителей, погибших при исполнении служебного долга.
Помимо елки для детей будет организован трехдневный отпуск в санатории «Зеленая роща».
В рамках подготовки к празднику глава региона также поручил организовать праздники и подарки для всех детей до 14 лет из семей, в которых пять и более детей. Также администрации городов и районов должны подарить подарки детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.
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