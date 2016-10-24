Стало известно, когда пройдет республиканская новогодняя елка

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона подписал указ о проведении праздника.

Традиционная республиканская новогодняя елка в этом году пройдет 22 декабря. Указ об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов. В празднике примут участие победители олимпиад, соревнований конкурсов, а также дети из малоимущих семей и родителей, погибших при исполнении служебного долга.

Помимо елки для детей будет организован трехдневный отпуск в санатории «Зеленая роща».

В рамках подготовки к празднику глава региона также поручил организовать праздники и подарки для всех детей до 14 лет из семей, в которых пять и более детей. Также администрации городов и районов должны подарить подарки детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.