|
24 декабря, суббота
|
СЕГО ДНЯ
Владимир Путин: Нам хорошо известны настроения в Башкирии// 23.12.2016
Фото: http://kremlin.ru
- Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — подчеркнул в ходе
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Объявлены победители первого тура творческого конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима
24.12.2016 // МОЛНИЯ
В башкирском посёлке Урман вновь прогремел взрыв, есть погибшие
24.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе подполковник полиции выпал с восьмого этажа больницы
23.12.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили условия приватизации Башкирской содовой компании
23.12.2016 // СПОРТ
В России нет государственной системы допинга: Путин
23.12.2016 // ПОЛЕЗНО
Как защитить себя от гриппа?
23.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Изменения в ПДД в 2017 году: что нас ждёт
23.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе прошла Столичная ёлка
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте