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Владимир Путин: Нам хорошо известны настроения в Башкирии

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 23.12.2016

Фото: http://kremlin.ru

- Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — подчеркнул  в ходе пресс-конференции  Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя СМИ из Уфы.

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