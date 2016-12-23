«Башавтотрансу» вручили сто новеньких «Нефазов»

Константин КЛИМОВ

Госкомитет по транспорту передал «Башавтотрансу» новые автобусы

Сегодня на площади перед «Конгресс-холлом» состоялась передача новых автобусов марки «Нефаз», главному транспортному предприятию Башкирии. Ранее сообщалось, что автобусы будут использоваться на дорогах столицы региона Уфы. Однако позднее было принято решение, что автобусы поедут по пяти городам республики. Все автобусы оборудованы экологичными газовыми двигателями «Mercedes - Bens» мощностью 278 лошадиных сил, пневматической подвеской, двухконтурной системой торможения с ABS и системой ECAS (регулирование уровня пола). Также на всех установлена система «Глонасс».