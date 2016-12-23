Владимир Путин: В отношении региональных банков должны быть менее жесткие требования

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Президент страны прокомментировал ситуацию вокруг Татфондбанка

Сегодня, 23 декабря в Москве проходит пресс – конференция президента России Владимира Путина. На нее аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ – 1437. Среди них и наш коллега, журналист и публицист Шамиль Валеев.

Одним из первых среди региональных журналистов, свой вопрос задала корреспондент татарстанского издания «БИЗНЕС Online». Ее интересовал вопрос, связанный с ситуацией вокруг Татфондбанком.

Владимир Путин отметил, что линию Центробанка на оздоровление финансовой системы поддерживают практически все - как эксперты, так и на международном уровне.

- Она прежде всего направлена на обеспечение интересов вкладчиков. Из «прачечных» по отмыванию денег ничего не получится, вкладчики будут страдать. Насколько мне известно, ЦБ активно работает сейчас в этом вопросе с правительством Татарстана. Татарстан - один из лидеров среди наших регионов.

Глава государства считает, что стране нужна сеть небольших региональных банков. По мнению Путина «можно смягчить требования в сфере регулирования, который применяет к ним ЦБ, это даст банкам возможность более гибко работать с клиентами и качество учреждений не должно страдать».