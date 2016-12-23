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Скончалась народная артистка Башкирии Гульсум Хабибуллина

Злата ЗУКОВИЧ // 23.12.2016
Прощание с покойной состоится завтра.

Ушла из жизни народная артистка РБ, артистка разговорного жанра Гульсум  Хабибуллина ,  сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Хабибуллина Гульсум Инсафовна родилась 5 марта 1943 года в поселке Хантаги Казахской ССР. После окончания Уфимского училища искусств (1964 год), с 1969 до 2004 года работала в Башкирской государственной филармонии артисткой разговорного жанра эстрады. Вскоре она стала одной из самых популярных актрис разговорного жанра эстрады, работающей в жанре сатиры и юмора.

Артистка создала много разнохарактерных и запоминающихся образов сильных, независимых женщин в интермедиях: «Ир таптым» («Нашла мужа») А.К.Атнабаева; «"Кәзә мамығы" фирмаһы» («Фирма "Козий пух"»), «Телохранитель» Д.Х.Булгаковой; «Президентҡа сығам» («Выйду за президента»), «НЛО», «Кишерләтә» («Оплата морковью»); «Самогонсы Сәмиға» («Самогонщица Самига»), «Реклама», «Клон» М.Салима; «Иларһың да, көлөрһөң дә» («И в шутку, и всерьёз»), «Тартырға бир» («Дай закурить») Н.Ш.Хафизова и др. Выступала с литературными программами по произведениям А.Атнабаева, А.Игебаева, М.Карима, Н.Наджми, Г.З.Рамазанова и др. Гастролировала по СССР и России.

Прощание с покойной состоится завтра, 24 декабря, в 11:00 в Доме актера (улица Пушкина, 94).

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