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Что плохого могли обнаружить в Башкирии проверяющие из Москвы

Разиф АБДУЛЛИН // 23.12.2016
Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции возвращаются в Москву.

Фото: Кристина Дейнеко

С 14 по 23 декабря в Башкирии проходила плановая проверка региона на коррупционность его чиновников. Ранее, как  сообщал «КоммерсантЪ»,  республиканских чиновников заранее предупредили о проверке и обязали заполнить специальные анкеты, сообщив в них информацию о близких и дальних родственниках. Цель проверки – выявить конфликт интересов чиновников, для чего  и нужна  информация о том, где работают и каким бизнесом занимаются дети, родители, братья и сестры чиновников. Предполагалось также, что проверят глав ведомств на коррупционные связи с исполнителями госзакупок.

По данным редакции, проверяющие провели ряд встреч, в том числе в Уфе и в Нефтекамске.

В Уфе проверяющие из управления администрации президента РФ по противодействию коррупции, по информации источника, знакомого с ситуацией, встретились с главой администрации Иреком Ялаловым.  На встрече обсуждались вопросы, связанные с возможными нарушениями при выделении земельного участка по акту выбора для компании «Энергогазстрой», который затем был перепродан федеральному ритейлеру «О`Кей», а также при продаже земельного участка в центре Уфы (на территории РК «Огни Уфы»).

В Нефтекамске контролеров заинтересовали материалы по возможным злоупотреблениям при распределении отчислений, выделенных для сельхозпроизводителей на рекультивацию земельных участков, которые платили нефтяные компании, в том числе и в Татышлинском районе, а также ряд сообщений о возможных нарушениях в центральной районной больнице города Нефтекамска.

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