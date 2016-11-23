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В Уфе в лицее «Содружество» проведена проверка из-за холодных классов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 23.11.2016
На сегодня температура ниже нормы только в двух классах.

В уфимском лицее номер 106 «Содружество» завершила работу специальная комиссия для решения вопроса с отоплением здания. Проблема возникла в понедельник, когда в одном из корпусов стало холодно на столько, что детям приходилось сидеть на уроках в верхней одежде и перчатках.

- На сегодня температура ниже нормы только в двух кабинетах, - сообщила Медиакорсети директор лицея Светлана Пескина. – В одном из них температура уже поднимается. Учебный процесс из-за этого не прерывался. Все дети переведены в другой корпус.

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