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Администрацию Уфы оштрафовали за колею на «Салаватке»// 23.11.2016
Оно будет снято, как только администрация города устранит нарушения.
Ограничение скорости до 40 километров в час введено в связи с тем, что администрация Уфы не устраняла колею. Об этом сообщил журналистам главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- Моё терпение лопнуло и мы выписали предписание об ограничении скоростного режима, как только городская администрация устранит коллейность ограничение в 40 километров в час будет снято, - рассказал Динар Гилмутдинов.
Помимо ограничения скорости, но словам Гильмутдинова администрация города была оштрафована, после того как не отремонтировала "Салаватку" по предписанию ГИБДД.
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