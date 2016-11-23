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Башкирия упала в рейтинге трезвости региона России// 23.11.2016
Эксперты считают, что это показатель работы властей над улучшением "социального климата".
Башкирия опустилась в третью десятку Национального рейтинга трезвости субъектов РФ, сообщает газета "Известия". В сравнении с прошлым годом регион потерял две позиции, заняв 21-ое место из возможных 85-ти. Рейтинг составлен участниками проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате.
Самыми трезвыми регионами названы Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. Хуже всего дело обстоит в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Коми.
В этом году наряду с другими условиями учитывались количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Если в 2015-м брался в расчет объем продаж водки и пива, то в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продукцию, вина, шампанское, ликер, медовуху и другие напитки.
- Данный рейтинг также поможет оценить деятельность глав регионов, - говорится в сообщении. - По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, благодаря этому списку можно выяснить, насколько успешно чиновники работают над улучшением здоровья граждан и «социального климата региона».
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