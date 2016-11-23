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В день скрытый патруль ГИБДД в Уфе приносит более 200 протоколов// 23.11.2016
Динар Гильмутдинов подвёл промежуточные итоги операции "скрытый патруль ГИБДД".
Фото: ti71.ru
В Уфе проходит постоянно действующая операции "Скрытый патруль ГИБДД". Ее основной задачей является выявление нарушителей среди водителей маршруток путём негласного наблюдения. Водители маршруток стали предметом особого внимания из-за того, что количество аварий с участием автобусов растёт, при этом обычные патрули не могут выявить большую часть нарушений, из-за того что "извозчики" сообщают друг другу о местонахождении патрулей ДПС.
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