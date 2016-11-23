В день скрытый патруль ГИБДД в Уфе приносит более 200 протоколов

Константин КЛИМОВ

Динар Гильмутдинов подвёл промежуточные итоги операции "скрытый патруль ГИБДД".

Фото: ti71.ru

В Уфе проходит постоянно действующая операции "Скрытый патруль ГИБДД". Ее основной задачей является выявление нарушителей среди водителей маршруток путём негласного наблюдения. Водители маршруток стали предметом особого внимания из-за того, что количество аварий с участием автобусов растёт, при этом обычные патрули не могут выявить большую часть нарушений, из-за того что "извозчики" сообщают друг другу о местонахождении патрулей ДПС.

- Недавно в сети появились госномера наших автомобилей, которые используются для наблюдения, на днях мы поменяем номера на этих автомобилях и снова будем незаметны, - рассказал сегодня на пресс-конференции главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, - Поменяем на общегражданских условиях. Но замена номеров не так важна. Если водитель видит нашу машину, он меньше нарушает, а это основная наша задача.

По словам руководителя ведомства, в среднем за один рейс водители нарушают по 20 раз, но есть и рекордсмены, один из них нарушил правила дорожного движения сорок раз.